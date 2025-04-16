Президент WBO Густаво Оливьери признался, почему разрешил проведение боя между украинцем и британцем несмотря на то, что следующим в очереди был обязательный претендент Джозеф Паркер.

"Команда Усика подала просьбу разрешить бой за все титулы. И мы это сделали, учитывая выгоду для спорта от боя за все титулы, а также спорный характер первого поединка Усика и Дюбуа.

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Нам кажется, что бой за все титулы идет на пользу боксу", – цитирует Оливьери BoxingScene.

Напомним, WBO требовала от Усика защиты титула с временным чемпионом по этой версии – Джозефом Паркером. В то же время IBF хотела от Дюбуа поединка с легендарным Дереком Чисорой. Впрочем обе организации готовы были пойти на уступки, если стороны договорятся о бое за титул абсолютного чемпиона мира.

Накануне же стало известно, что переговоры находятся на финальной стадии. Предварительно бой-реванш должен состояться 12 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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