В ночь на воскресенье, 20 июля, в Лондоне на легендарном стадионе Уэмбли состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Наблюдать за онлайн-трансляцией боя можно в этой новости на "Футбол 24+".

12:00. Добрый день, уважаемые читатели! Вот и настал день реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. На кону боя будут стоять все титулы дивизиона – WBA, WBC, WBO, IBO украинца и IBF британца. В случае победы наш казак второй раз в карьере станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Напомним, первый бой соперники провели 26 августа 2023 года в Польше – Усик праздновал досрочную победу в 9-м раунде. Тогда на кону было три пояса (WBA/IBF/WBO), которые принадлежали украинцу. С тех пор Александр уже побывал абсолютным чемпионом хевивейта, дважды побив в 2024 году Тайсона Фьюри. В свою очередь Дюбуа одержал три досрочные победы над Джарреллом Миллером, Филиппом Хрговичем и Энтони Джошуа, получив титул IBF, от которого был вынужден отказаться Усик в связи с обязательством драться в реванше с Фьюри.

В отличие от предыдущих поединков Усика, которые часто стартовали после полуночи, этот бой начнется раньше. Согласно регламенту стадиона Уэмбли (Лондон), главное противостояние стартует в 23:30 по киевскому времени 19 июля и должно завершиться до 01:00 20 июля. Вечер бокса в целом начнется ориентировочно в 19:00. В Украине следить за ходом боя можно будет на платформе MEGOGO при наличии соответствующей подписки.

Сначала состоятся поединки андеркарда (бои, происходящие перед главным событием). Именно от их продолжительности будет зависеть точное время выхода на ринг главных звезд вечера – Усика и Дюбуа. Стоит напомнить, что кроме Александра участие в боксерском шоу примут еще два украинца – Даниэль Лапин и Владислав Сиренко.

Андеркард шоу Усик – Дюбуа 2:

– Лоуренс Околи – Кевин Лерена – за пояс WBC Silver супертяжелого веса (10 раундов)

– Льюис Эдмондсон – Даниэль Лапин (Украина) – за пояса IBF Intercontinental and WBA Continental полутяжелого веса (10 раундов)

– Владислав Сиренко (Украина) – Соломон Дакрес – бой супертяжелого веса (10 раундов)

– Лаша Гурули – Джеймс Франсис – бой суперлегкого веса (10 раундов)

– Адам Хамед – Эсекьель Грегорес – бой суперлегкого веса (6 раундов)

12:15. Накануне боксеры провели взвешивание, где тяжелее оказался британец – Усик и Дюбуа провели официальное взвешивание перед реваншем за абсолют – известно, сколько проиграл украинец.

12:30. Также предлагаем ознакомиться с материалом об эволюции Даниэля после проигрыша украинцу – Дюбуа после поражения Усику: что происходило в его жизни и карьере.