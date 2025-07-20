Усик –Дюбуа 2 – видеообзор боя, который снова сделал украинца абсолютным чемпионом
08:36 - Читати українською
Александр Усик уверенно победил Даниэля Дюбуа в реванше за звание абсолютного чемпиона супертяжелого веса. Смотрите главные моменты и нокаут от украинца.
Первые 4 раунда прошли в довольно равной борьбе. Дюбуа даже чаще забирал центр ринга и регулярно зажимал Усика в углу.
Усик блестяще нокаутировал Дюбуа и снова стал абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона
Быстрая развязка наступила в пятой трехминутке. Усик в очередной раз оказался в углу, но поймал Дюбуа правым боковым. Нокдаун. Британец встал, однако ненадолго. Левый боковой окончательно "уложил спать" хозяина Уэмбли, а Усика снова сделал абсолютным чемпионом.
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