Александр Усик уверенно победил Даниэля Дюбуа в реванше за звание абсолютного чемпиона супертяжелого веса. Смотрите главные моменты и нокаут от украинца.

Первые 4 раунда прошли в довольно равной борьбе. Дюбуа даже чаще забирал центр ринга и регулярно зажимал Усика в углу.

Усик блестяще нокаутировал Дюбуа и снова стал абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона

Быстрая развязка наступила в пятой трехминутке. Усик в очередной раз оказался в углу, но поймал Дюбуа правым боковым. Нокдаун. Британец встал, однако ненадолго. Левый боковой окончательно "уложил спать" хозяина Уэмбли, а Усика снова сделал абсолютным чемпионом.