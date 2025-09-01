"Неужели война уже закончилась, что ты устраиваешь такие публичные события?

Усик исполнил безумный танец с Дорофеевой и спел со звездой эстрады – видео собирает тысячи просмотров

Мне вот нечего праздновать. Я, как депутат, думаю о своем народе и тренирую бесплатно латвийцев, чтобы моя страна была сильно. Если честно, я вообще не вижу повода для танцев", – написал Бриедис на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Александр Усик вместе со своей женой Екатериной организовали благотворительный вечер, целью которого была помощь детям из Николаева, которые из-за войны потеряли родителей. Мероприятие посетили звезды украинского шоу-бизнеса, в частности, Надя Дорофеева, DREVO, Иво Бобул, Монатик и тому подобное. Вместе с Дорофеевой Усик выдал безумный танец, а с Бобулом исполнил дуэтом легендарную песню "Разговор с тобой".

На такие фортеля абсолютного чемпиона мира также обратила внимание Всемирная боксерская организация, которая обязала спортсмена предоставить обновленное медицинское заключение (ранее WBO пошла на уступки украинцу и позволила отсрочить обязательную защиту пояса с Джозефом Паркером).

К слову, в январе 2018 года Бриедис в борьбе за титулы WBC и WBO и выход в финал турнира Суперсерии боксировал с Усиком и согласно решению судей потерпел поражение, ставшее первым для спортсмена.