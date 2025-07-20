Александр Усик и Даниэль Дюбуа в Лондоне на стадионе Уэмбли провели поединок за титул абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона.

Украинец Александр Усик вышел на ринг, имея чемпионские пояса по версиям WBA, WBC, WBO и IBO. Британец Даниэль Дюбуа был действующим обладателем пояса IBF. Победитель боя получал возможность объединить у себя все пояса хевивейта.

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Это была вторая встреча боксеров, или реванш. Первый бой они провели в августе 2023 года в Польше. Тот поединок техническим нокаутом в девятом раунде выиграл Усик. Дюбуа перед реваншем был полон желания победить.

Усик начал активнее, много двигался и искал возможности для ударов. Дюбуа преимущественно находился в центре ринга, но выбрасывался вперед очень опасно. Первый раунд выиграл украинец. Следующие три минуты также прошли при небольшом преимуществе украинца. Впрочем, Даниэль свой момент явно выжидал. Третий раунд соотношение сил на ринге не изменил – Усик сохранял небольшое преимущество и раунд снова выиграл.

Четвертый раунд прошел при абсолютно равной борьбе, хотя Усик удерживал высокую скорость движения по рингу. Но раунд судьи отдали Дюбуа. В пятом раунде украинец давление увеличил и достиг желаемого: Даниэль сначала присел на канвас, но поднялся, а во второй раз упал – рефери бой остановил. Нокаут!!!

3x Undisputed Champion Of The World#UsykDubois2 pic.twitter.com/iMTTn0pvfR — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 19, 2025

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