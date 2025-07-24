Двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Усик рассказал, что вскоре появится документальный фильм о нем, который охватит период его карьеры с сентября 2021 года, когда был проведен первый бой против британца Энтони Джошуа.

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"Есть у меня член команды, который снимает обо мне документальное кино. Его зовут Пабло. Уже на завершающей стадии это кино. Он начал снимать его еще до первого боя с Энтони Джошуа, и все это время материал снимается. Думаю, что в конце года уже выйдет документалка", – передает слова Усика YouTube-канал "ПравдаТУТ Львов".

Александр Усик 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли выиграл нокаутом в пятом раунде у британца Даниэля Дюбуа. Победа позволила украинцу во второй раз стать абсолютным чемпионом хевивейта.

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