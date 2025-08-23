В WBO рассказали, когда ответят на запрос Александра Усика о переносе переговоров о бое с Джозефом Паркером.

Президент Всемирной боксерской организации Густаво Оливери сообщил, что решение по организации поединка между Усиком и Паркером будет принято в понедельник.

"Усик попросил о продолжении переговоров по бою с Паркером, и Комитет примет решение в ближайший понедельник", – сказал Оливери для Tribuna.

Напомним, Александр Усик попросил WBO отсрочить переговоры о бое с Паркером из-за травмы спины. 24 июля организация обязала стороны договориться о поединке и предоставила им 30-дневный срок для достижения соглашения. Если WBO не поддержит запрос Усика, тогда, вероятно, будут объявлены промоутерские торги.

