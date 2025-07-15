Чемпион мира WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) выступил на представлении воссозданной мозаики Аллы Горской "Боривитер", которая была повреждена в результате обстрелов Мариуполя.

Титулованный боксер выразил уверенность в том, что Украина восстановится так же, как произведение Аллы Горской.

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"Россия разрушала в моем городе, моей стране, Россия разрушила больницы, Россия разрушила школы. Россия разрушила жизнь украинцев – но мы выживем. Мы отстроим нашу страну, как мозаику, кусочек за кусочком", – приводит слова Усика The Straits Times.

Добавим, что презентация воссозданной мозаики состоялась на Трафальгарской площади в Лондоне, в мероприятии принял участие британский предприниматель Ричард Брэнсон. Оригинальная мозаика "Боривитер" Аллы Горской была создана в 1967 году. Произведение искусства было серьезно повреждено в результате обстрелов российской армии. Сейчас ее судьба неизвестна.

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