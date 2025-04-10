Мировая боксерская организация (WBO) стоит перед выбором, отодвигать ли Джозефа Паркера в очереди претендентов на бой с Александром Усиком.

Для возвращения звания абсолютного чемпиона украинцу не хватает пояса IBF. Усик владел им после первой победы над Фьюри, однако выбрал реванш с Тайсоном и без боя "передал" его обязательному претенденту – Даниелю Дюбуа.

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Теперь похожая история разворачивается по линии WBO с Джозефом Паркером. Новозеландец стал обязательным претендентом на другой пояс Усика, однако украинец явно предпочел бы сначала подраться с Дюбуа и снова объединить все титулы у себя. Именно о таком намерении недавно сообщил менеджер Александр Красюк, а сегодня соответствующая официальная петиция поступила в WBO, информирует Sky Sports.

"В нашем комитете находится петиция с просьбой рассмотреть возможность объединительного боя Усик – Дюбуа для консолидации чемпионских титулов в тяжелом весе. После официального решения по этому вопросу мы публично объявим свой вердикт, учитывая обязательный статус Паркера", – сообщил президент WBO Густаво Оливьери.

Напомним, Дюбуа уже пересекался с Усиком в 2023-м. Британец нанес украинцу скандальный удар ниже пояса, а затем проиграл в 9-м раунде техническим нокаутом.

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