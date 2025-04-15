Похоже, украинскому и британскому боксерам удалось договориться о повторном поединке, в котором определится абсолютный чемпион мира.

Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик и обладатель титула IBF Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) находятся на финальной стадии заключения соглашения о бое-реванше, сообщает The Ring.

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По информации источника, бой должен состояться 12 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Напомним, украинец и британец собрали чемпионские титулы по всем самым престижным версиям. Усик владеет поясами WBC, WBO и WBA, а Дюбуа – IBF. В противостоянии между ними может определиться новый абсолютный чемпион мира.

Интересно, что Даниэль получил свой пояс после добровольного отказа от него Усика. Александр после первой победы над Тайсоном Фьюри в мае прошлого года стал абсолютным чемпионом мира, однако был вынужден отказаться от титула IBF. Организация требовала защиты чемпионства, а украинец не мог этого сделать из-за обязательства провести реванш с Фьюри. Поэтому в повторном бою Усик – Фьюри на кону стояли три пояса – WBC WBA и WBO.

В свою очередь Дюбуа получил титул IBF, одолев в поединке за вакантный пояс Энтони Джошуа. В первой защите титула Дюбуа должен был драться с новозеландцем Джозефом Паркером 22 февраля, но из-за болезни отказался от боя.

Стоит отметить, что международные боксерские организации выдвигают свои условия к бойцам. В частности WBO требует от Усика защиты титула с временным чемпионом по этой версии – Джозефом Паркером. В то же время IBF требует от Дюбуа поединка с легендарным и престарелым Дереком Чисорой. Впрочем обе организации готовы пойти на уступки, если стороны договорятся о бое за титул абсолютного чемпиона мира.

К слову, Усик и Дюбуа уже встречались между собой в августе 2023 года. Тогда украинец победил соперника нокаутом в девятом раунде.

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