"Удары по корпусу являются безусловной слабой стороной Усика. Это было заметно еще с любительских времен. Это было видно и в первом поединке с Даниэлем Дюбуа, и в других поединках: с такими ударами у него действительно возникают проблемы. Дюбуа этим постарается воспользоваться.

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Хотя, с другой стороны, Усик – это боксер, который, как он показал в боях с Джошуа и Фьюри. Он принимал очень жесткие удары по корпусу, особенно от Фьюри – а мы все знаем, сколько он весит и какая у него сила.

Однако проблема все равно есть – мы видели это еще в любителях. В бою с Бетербиевым после удара по корпусу он оказался на настиле. Нечто похожее было и в бою с Гловацким – после удара по корпусу у него возникли трудности. Мы всегда видели, что он этого не любит, что ему это не нравится.

С другой стороны, такие удары еще нужно донести, потому что у Усика невероятная работа ног. Это точно будет частью тактики Дюбуа – бить по корпусу. Также давить на него, не дать войти в ритм. И сокращать ринг. Скорость – это главное оружие Усика. Если ему удается навязать свой темп – соперник в беде. Усик становится лучше с каждым раундом", – поделился Бенте в комментарии для Boxpodcast.

Напомним, поединок Усик – Дюбуа состоится уже сегодня, 19 июля на легендарном стадионе Уэмбли в Лондоне. Начало ориентировочно в 23:30 по киевскому времени. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Усик владеет поясами WBC, WBO, WBA и IBO против одного IBF в Дюбуа.

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