Усик – Дюбуа: экс-менеджер Кличко нашел слабое место украинского чемпиона – этим не раз пользовались
Бывший менеджер Владимира Кличко Бернд Бенте поделился мыслями относительно Александра Усика, найдя его "ахиллесову пяту".
"Удары по корпусу являются безусловной слабой стороной Усика. Это было заметно еще с любительских времен. Это было видно и в первом поединке с Даниэлем Дюбуа, и в других поединках: с такими ударами у него действительно возникают проблемы. Дюбуа этим постарается воспользоваться.
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Хотя, с другой стороны, Усик – это боксер, который, как он показал в боях с Джошуа и Фьюри. Он принимал очень жесткие удары по корпусу, особенно от Фьюри – а мы все знаем, сколько он весит и какая у него сила.
Однако проблема все равно есть – мы видели это еще в любителях. В бою с Бетербиевым после удара по корпусу он оказался на настиле. Нечто похожее было и в бою с Гловацким – после удара по корпусу у него возникли трудности. Мы всегда видели, что он этого не любит, что ему это не нравится.
С другой стороны, такие удары еще нужно донести, потому что у Усика невероятная работа ног. Это точно будет частью тактики Дюбуа – бить по корпусу. Также давить на него, не дать войти в ритм. И сокращать ринг. Скорость – это главное оружие Усика. Если ему удается навязать свой темп – соперник в беде. Усик становится лучше с каждым раундом", – поделился Бенте в комментарии для Boxpodcast.
Напомним, поединок Усик – Дюбуа состоится уже сегодня, 19 июля на легендарном стадионе Уэмбли в Лондоне. Начало ориентировочно в 23:30 по киевскому времени. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Усик владеет поясами WBC, WBO, WBA и IBO против одного IBF в Дюбуа.
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