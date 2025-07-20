Украинец победил британца на его же территории (лондонский стадион Уэмбли) и снова объединил в своих руках все пояса супертяжелого веса.

Усик – Дюбуа 2 – видеообзор боя, который снова сделал украинца абсолютным чемпионом

Усик в пятом раунде сначала отправил Дюбуа в нокдаун, а затем левым боковым нокаутировал соперника. Впрочем, Александр имел ощутимое преимущество и в судейских записях. Канадец Бенуа Руссель отдал украинцу все 4 предыдущих раунда (40-36), а американцы Патрик Морли и Майк Росс увидели Дюбуа лучшим лишь в третьем раунде (39-37).

Напомним, для 38-летнего Усика это вторая победа нокаутом в супертяжах. Предыдущая была также против Дюбуа 2 года назад.

Усик блестяще нокаутировал Дюбуа и снова стал абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона