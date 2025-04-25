Ранее была информация, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте состоится 12 июля, в тот же день, что и поединки Эдгар Берланга – Хамза Шираз и Шакур Стивенсон – Уильям Зепеда. Впрочем, издание Ring Magazine поделилось новым инсайдом. Усик и Дюбуа якобы сойдутся 19 июля на лондонском Уэмбли.

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Это сообщение не понравилось менеджеру украинца Эгису Климасу. Он в соцсети X набросился на инсайдера Ring Magazine Майка Коппинджера, которого ранее называл "ублюдком" из-за распространения ложной информации об Усике и других своих боксерах.

"Что я могу сказать насчет твоего брейкинга? И ты еще удивляешься, почему никто тебя не любит и не хочет жать тебе руку? Ты ничего не знаешь о боксе, но хорошо умеешь распространять слухи", – написал Климас.

What can I tell you breaking news??? And why you wonder nobody likes you or shakes your hand??? You know nothing about boxing but good at spreading rumors. Braking news https://t.co/cgHKXCFbem — Egis Klimas (@KlimasBoxing) April 25, 2025

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