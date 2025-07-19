"На этот раз, 19 июля, украинского чемпиона будут поддерживать не только его команда и болельщики, но и одна из самых известных певиц страны – знаменитая поп-звезда DOROFEEVA, которая будет иметь честь исполнить национальный гимн", – говорится в сообщении Queensberry.

Усик – Дюбуа: экс-менеджер Кличко нашел слабое место украинского чемпиона – этим не раз пользовались

Стоит отметить, что Надя Дорофеева с 2010 по 2020 годы выступала в группе "Время и стекло", а сейчас развивает сольную карьеру. Ее песни регулярно попадают в топы таких музыкальных площадок, таких как Spotify, Apple Music или YouTube Music в Украине.

Напомним, поединок-реванш Усик – Дюбуа состоится уже сегодня, 19 июля на легендарном стадионе Уэмбли в Лондоне. Начало ориентировочно в 23:30 по киевскому времени. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Усик владеет поясами WBC, WBO, WBA и IBO против одного IBF в Дюбуа. В первом бою, который состоялся в августе 2023-го года Усик победил нокаутом в 9 раунде, хотя команда британца до сих пор считает, что победителем должен был стать Дюбуа, когда отправил Александра на канвас ринга ударом ниже пояса.

Реванш Усика против Дюбуа: анонс главного боксерского поединка года