Александр Усик и Даниэль Дюбуа сойдутся в реванше, который подарит хевивейту абсолютного чемпиона. Где и когда смотреть трансляцию боя, подскажет "Футбол 24+".

Поединок Усик – Дюбуа состоится уже завтра (19 июля) на легендарном стадионе Уэмбли в Лондоне. Начало ориентировочно в 23:30 по киевскому времени. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Усик владеет поясами WBC, WBO, WBA и IBO против одного IBF у Дюбуа.

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MEGOGO покажет в Украине поединок Усик – Дюбуа 2 и весь файткард вечера по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL". Трансляция уже традиционно будет доступна в подразделе "Единоборства" в разделе "Спорт" на канале "MEGOGO Гонг", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", который появится на сервисе в день события.

Вечер бокса на медиасервисе стартует в 19:10 по Киеву с аналитической студии. Главный поединок начнется примерно после 23:00. Согласно регламенту Уэмбли, вечер бокса должен завершиться до 01:00 по Киеву (23:00 по местному времени).

Ведущими студии будут Артем Панченко и Александра Кучеренко, а их гостями – олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк, журналист Андрей Розанов и промоутер Top Boxing Generation Влад Елисеев.

Владимир Кобельков с места событий на лондонской арене Уэмбли прокомментирует главный бой вечера и поединок украинского боксера полутяжелого веса Даниэля Лапина против британца Льюиса Эдмонсона за титулы IBF и WBA Continental. Другие бои карда будут комментировать Сергей Лукьяненко и Дмитрий Аветисян.

Напомним, MEGOGO транслировал и первый бой Усика и Дюбуа, который состоялся в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда украинец одержал победу нокаутом в девятом раунде.

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