Даниэль Дюбуа не обещает, что сможет нокаутировать Александра Усика в реванше за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

– До большого боя осталось 24 часа. Что у тебя на уме сейчас?

– Я сосредоточен, настроен. Я не могу дождаться.

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– С тобой будет более 90 тысяч зрителей завтра. Нация поддерживает тебя, они хотят нового абсолютного чемпиона. Один вопрос – ты собираешься нокаутировать Усика?

– Я собираюсь победить любыми необходимыми средствами, – заявил Дюбуа после взвешивания, где он оказался на 7,5 килограммов тяжелее Усика (110,6 против 103,1).

Напомним, поединок Усик – Дюбуа 2 состоится 19 июля на лондонском стадионе Уэмбли, начало ориентировочно в 23:30 по киевскому времени. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Усик владеет поясами WBC, WBO, WBA и IBO против одного IBF у Дюбуа.

Боксеры уже встречались в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда украинец одержал победу нокаутом в девятом раунде, хотя перед этим в пятом пережил неприятные минуты из-за удара британца ниже пояса.

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