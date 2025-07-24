Федерация легкой атлетики Украины сообщила, что 24 июля умер олимпийский чемпион 1980 года в эстафетном беге 4х400 метров и тренер по легкой атлетике Виктор Бураков.

Умер выдающийся украинский легкоатлет – он является автором эпохального результата в тройном прыжке

Бураков в свое время тренировался в спортивном обществе Буревестник в Киеве. Он участвовал в Олимпиаде-1980 в составе сборной Союза в эстафете 4х400 метров и беге на 400 метров. Бураков помог эстафетной команде занять первое место в полуфинале соревнований, но в финале он участия уже не принимал.

Виктор Бураков был Мастером спорта международного класса и Заслуженным мастером спорта.

Погиб старейший спортсмен в мире – легенде было 114 лет