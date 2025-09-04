Аманда Анисимова, Ига Свёнтек, Каролина Мухова и Наоми Осака разыграли путевки в топ-4 Открытого чемпионата США. Результаты и отчет - в этой новости "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, 1/4 финала

Аманда Анисимова (США) [WTA № 9] – Ига Свёнтек (Польша) [WTA № 2] – 6:4, 6:3

Каролина Мухова (Чехия) [WTA № 11] – Наоми Осака (Япония) [WTA № 23] – 4:6, 6:7 (3:7)

Американская теннисистка, девятая ракетка мира Аманда Анисимова вышла в полуфинал Открытого чемпионата США 2025. В четвертьфинале американка в двух сетах обыграла вторую сеяную Игу Свёнтек за 1 час и 38 минут. Это была вторая встреча соперниц. Анисимова взяла реванш у Свёнтек за разгромное поражение в финале Уимблдона-2025 (0:6, 0:6).

Наоми Осака і Каролина Мухова провели пятое очное противостояние. Наоми в третий раз одолела Каролину. В четвертьфинале японка в двух сетах переиграла чешку за 1 час и 44 минуты. Наоми вышла в пятый полуфинал в карьере на турнирах Grand Slam. Японка имеет на своем счету четыре трофея на мэйджорах, в том числе два на US Open: в 2018 и 2020 годах.

В LIVE-рейтинге WTA Наоми идет уже 14-й. Осака стала третьей теннисисткой в Открытой эре, которой удалось выиграть свои первые пять четвертьфиналов в одиночном разряде на GS после Крис Эверт и Арины Соболенко.

Осака в Нью-Йорке также уже прошла Грет Миннен, Хейли Баптист, Дарью Касаткину и Коко Гофф. Ее следующей соперницей будет Аманда Анисимова.

