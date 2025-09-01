Марта Костюк с Еленой-Габриэлой Русе в двух сетах одолели Хаддад Майя и Зигемунд и вышли в 1/8 турнира.

US Open-2025, хард, женщины, пары, 1/32 финала

Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) / Лаура Зигемунд (Германия) – 6:3, 6:2

Костюк уверенно вышла во второй круг парного разряда US Open – матч длился меньше часа

Украинская теннисистка Марта Костюк в дуэте с румынкой Еленой-Габриэлой Русе успешно преодолели второй круг парного разряда на Открытом чемпионате США. В двух сетах они одолели 14-й сеяный тандем – бразильянку Беатрис Хаддад Майя и немку Лауру Зигемунд.

Поединок длился менее полутора часов и проходил под контролем Костюк и Русе. Они агрессивно действовали на приеме, реализовали несколько брейков и не позволили соперницам вернуть интригу во второй партии.

Благодаря этой победе Костюк и Русе выходят в 1/8 финала парного турнира US Open-2025.

Костюк узнала, когда сыграет исторический матч за выход в четвертьфинал US Open – тяжелый календарь для украинки