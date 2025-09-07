US Open-2025, хард, женщины, финал

Арина Соболенко (WTA № 1) – Аманда Анисимова (США, WTA № 9) – 6:3, 7:6 (7:3)

Стали известны обе финалистки US Open-2025 – трофей разыграют первая и девятая ракетки мира

В ночь на 7 сентября состоялся финальный матч в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате США 2025. Титул разыгрывали первая и девятая ракетки мира – Арина Соболенко и Аманда Анисимова. Это была десятая встреча соперниц. Интересно, что до отчетного противостояния счет был 6:3 в пользу Аманды Анисимовой.

Первый сет начался с навязанной борьбы Анисимовой на подаче Соболенко. Анисимова имела три брейкпойнта, но в конце концов позволила сопернице удержать свою подачу. И уже в следующем гейме американка отдала собственную. Впрочем, надо отдать должное Анисимовой, ведь она выиграла три гейма подряд и повела в сете 3:2. Что произошло дальше – объяснить трудно. Соболенко взяла четыре гейма подряд, сделав два брейка, и уверенно закрыла первую партию 6:3.

Пожалуй, показательной была статистика американки на второй подаче: лишь 20% выигранных мячей существенно помешали Анисимовой. Также привлекает к себе внимание огромное количество невынужденных ошибок: 15 против 4. Соболенко была гораздо более собранной, что в итоге и помогло ей выиграть первый сет.

Вторая партия проходила в похожей манере. Сет начался нервно для американки – Соболенко навязала серьезную борьбу на подаче Анисимовой, легко беря свои геймы. Это в конце концов привело к быстрому брейку – первый номер мирового рейтинга повела 3:1. Небольшая интрига возродилась в шестом гейме – Соболенко "под ноль" отдала свою подачу, и счет стал 3:3 во втором сете. Но мгновенно Анисимова ответила любезностью и подарила сопернице брейк.

Впрочем, Анисимова боролась до конца. Соболенко подавала на матч, но американка блестяще отзащищалась, сравняв счет – 5:5. Как следствие, вторая партия перешла в тайбрейк. В этой теннисной "лотерее" успешнее была Соболенко, которая воспользовалась нервами американки и ее слабой подачей в решающий момент встречи.

В итоге – победа Соболенко со счетом 6:3, 7:6.

Соболенко сумела сохранить титул в Нью-Йорке – для белоруски это уже четвертая победа на турнирах Grand Slam.

Анисимова же во второй раз играла в финале мэйджора. В июле американка без шансов уступила Иге Швёнтек в решающем матче Уимблдона со счетом 0:6, 0:6.

US Open-2025: фантастический камбэк в мужском парном финале – чемпионы отыграли три матчбола