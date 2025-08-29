Открытый чемпионат США по теннису добрался до третьего раунда.

26 игроков из мужского и женского одиночных разрядов не продержались в турнирной сетке US Open-2025 до третьего раунда.

У мужчин завершили борьбу 14 из 32-х сеяных теннисистов, а у женщин – 12.

В первом раунде в разряд зрителей перешли Даниил Медведев (13-й номер посева), Уго Умбер (22), Алекс Михельсен (28), Таллон Грикспор (29), а также Мэдисон Киз (6), Элина Свитолина (12), Клара Таусон (14), Диана Шнайдер (20), Виктория Мбоко (22), Вероника Кудерметова (24), София Кенин (26) и Даяна Ястремская (30).

Второй раунд мtйджора стал последним для Джека Дрейпера (5, отказ), Карена Хачанова (9), Хольгера Руне (11), Каспера Рууда (12), Якуба Меншика (16), Алехандро Давидовича-Фокина (18), Франсиско Серундоло (19), Стефаноса Циципаса (26), Брэндона Накашими (30), Габриэля Диалло (31), а также Белинды Бенчич (16), Людмилы Самсоновой (17), Елены Остапенко (25) и Маккартни Кесслер (32).

Напомним, что действующими чемпионами US Open являются Янник Синнер у мужчин и Арина Соболенко у женщин.

