Стало известно, кто будет официальным транслятором Открытого чемпионата США по теннису-2025, матчи квалификации которого начнутся уже сегодня ночью. Где и когда смотреть игры этого турнира подскажет "Футбол 24+".

Уже скоро стартует US Open – последний турнир Большого шлема в году.

Украинки получили соперниц в первом раунде квалификации US Open-2025

Где и когда смотреть US Open-2025? Американский мэйджор с украинским комментарием покажет платформа MEGOGO, а также другие официальные трансляторы телеканалов Eurosport. Украинская аудиодорожка была добавлена благодаря сотрудничеству медиасервиса MEGOGO и Warner Bros. Discovery.

Основная сетка четвертого турнира Большого шлема начнется 24 августа и завершится 7 сентября. Первые прямые трансляции квалификационных игр турнира запланированы на 18 августа. В Украине матчи можно будет посмотреть на линейных телеканалах Eurosport.

Если поединки украинских теннисисток не войдут в эфир Eurosport 1 или Eurosport 2, MEGOGO покажет их с украинским комментарием эксклюзивно на собственной платформе.

Напомним, что в основную сетку американского Грэндслема в этом году попали четыре украинские теннисистки в одиночном разряде: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева. Еще две наши спортсменки, Александра Олейникова и Валерия Страхова, вошли в резервный список. В 2024 году именно на этом турнире в парном разряде триумфовала украинка Людмила Киченок вместе с латвийкой Еленой Остапенко.

Муж Свитолиной узнал имена своих соперников в миксте US Open-2025