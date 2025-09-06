Состоялся финальный матч US Open-2025 в парном разряде среди мужчин. Результат и отчет матча – в этой новости "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, мужчины, пары, финал

Марсель Гранольерс (Испания) / Орасио Себальос (Аргентина) – Джо Солсбери / Нил Скупски (Великобритания) – 3:6, 7:6 (7:4), 7:5

Финал мужских пар на Открытом чемпионате США-2025 подарил настоящую драму. На корте сошлись пятая сеяная пара Марсель Гранольерс (Испания) / Орасио Себальос (Аргентина) и шестой номер посева – британцы Джо Солсбери / Нил Скупски.

Матч длился 2 часа и 25 минут и завершился победой Гранольерса и Себальоса. После размена партиями, в решающем сете испано-аргентинский тандем отыграл три матчбола на подаче соперников в 10-м гейме, после чего совершил брейк и уверенно подал на чемпионство.

Для Гранольерса и Себальоса этот трофей стал вторым подряд на турнирах Grand Slam. В июне они праздновали победу на Ролан Гаррос, где также в финале обыграли дуэт Солсбери/Скупски.

На пути к титулу в Нью-Йорке чемпионы преодолели сопротивление пар Кецманович/Меджедович, Макдональд/Куинн, Павлашек/Зелиньски, Францен/Хасе и Кэш/Трейси.

Таким образом, Гранольерс и Себальос оформили дубль Grand Slam в сезоне-2025 и подтвердили статус одной из сильнейших пар современного тенниса.

