US Open-2025, мужчины, финал

Янник Синнер (Италия, АТР № 1) – Карлос Алькарас (Испания, АТР № 2) – 2:6, 6:3, 1:6, 4:6

Синнер и Алькарас установили достижение, которое почти невозможно будет превзойти

С начала сезона 2024 года Синнер или же Алькарас выиграли 16 из 17 турниров на уровне ATP, в которых они оба принимали участие. Единственным исключением был Мастерс прошлого года в Мадриде, где титул забрал Андрей Рублев. Поэтому не было ничего удивительного в том, что они снова встретились в финале Открытого чемпионата США.

В стартовом сете Алькарас сразу мощно сделал брейк Синнеру, повторил это в седьмом гейме и победил 6:2. Синнер не растерялся и с одним брейком выиграл вторую партию.

Алькарас, проиграв сет, остановился на отметке в 19 выигранных партий подряд на US Open. Он не смог превзойти земляка Рафу Надаля, который в 2010 году также взял 19 сетов подряд, а затем проиграл вторую партию Новаку Джоковичу в финале турнира.

Общий счет финала стал равным, как и шансы соперников на победу. Единственное: они по очереди позволяли себе провалы, которыми сильно удивляли. Яркий пример этому произошел в третьем сете, который Алькарас забрал себе, имея преимущество 5:0 во время его проведения.

Четвертая партия прошла под знаком равного противостояния – было видно, что на корте соперники, которые стоят друг друга. В пятом гейме Алькарас забрал подачу Синнера, после чего повел в счете 4:2. Это была почти что победа, но ее надо было довести до логического завершения. У Карлоса хватило запала сдержать попытки итальянца перехватить инициативу – он выиграл партию, а с ней и весь финал.

Встреча продолжалась 2 часа 44 минуты.

Карлос Алькарас в шестой раз победил на турнире серии Grand Slam и во второй раз стал победителем Открытого чемпионата США.

