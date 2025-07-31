Немка Ева Лис победила Анастасию Павлюченкову. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

WTA 1000, Монреаль (Канада), хард, 1/32 финала

Анастасия Павлюченкова (WTA № 30) – Ева Лис (Германия, WTA № 69) – 3:6, 4:6

Свитолина и Стародубцева одержали в Монреале комфортные победы – украинки вышли в 1/16 финала турнира WTA 1000

23-летняя Лис, которая родилась в украинской столице, стала участницей 1/16 финала большого хардового турнира в Монреале. Она уверенно разобралась с так называемой "нейтральной" Анастасией Павлюченковой из России.

Павлюченкова знаменита тем, что в июле этого года после поражения на Уимблдоне пришла на пресс-конференцию с бутылкой пива и публично его пила, пренебрегая всеми нормами спортивной этики.

Лис впервые в карьере вышла в третий круг "тысячника". Там ее ждет третья ракетка мира Ига Свьентек из Польши.

Россиянка опозорилась после поражения на Уимблдоне – пришла на пресс-конференцию с бутылкой пива (ВИДЕО)