Уроженка Киева выбросила с теннисного турнира в Монреале российскую любительницу пива и установила карьерный рекорд
Немка Ева Лис победила Анастасию Павлюченкову. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".
WTA 1000, Монреаль (Канада), хард, 1/32 финала
Анастасия Павлюченкова (WTA № 30) – Ева Лис (Германия, WTA № 69) – 3:6, 4:6
Свитолина и Стародубцева одержали в Монреале комфортные победы – украинки вышли в 1/16 финала турнира WTA 1000
23-летняя Лис, которая родилась в украинской столице, стала участницей 1/16 финала большого хардового турнира в Монреале. Она уверенно разобралась с так называемой "нейтральной" Анастасией Павлюченковой из России.
Павлюченкова знаменита тем, что в июле этого года после поражения на Уимблдоне пришла на пресс-конференцию с бутылкой пива и публично его пила, пренебрегая всеми нормами спортивной этики.
Лис впервые в карьере вышла в третий круг "тысячника". Там ее ждет третья ракетка мира Ига Свьентек из Польши.
Россиянка опозорилась после поражения на Уимблдоне – пришла на пресс-конференцию с бутылкой пива (ВИДЕО)