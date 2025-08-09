Айнарс Багатскис разозлен на игроков, которые не приехали в расположение сборной Украины.

Наставник украинской национальной команды по баскетболу Айнарс Багатскис не сдержал эмоций после игры со Словакией и жестко прошелся по легионерам, которые не откликнулись на вызов сборной.

Украина победила Словакию во втором матче пре-квалификации ЧМ-2027 – шедевр Боброва и звездный перфоманс Санона

"Я был в Украине. Мы играли в баскетбол на уровне сборных в Евролиге и Еврокубке. И там были полные залы, было много зрителей.

Действительно, я бы сказал, что хочется поскорее вернуться, потому что все для этих ребят. Простите за мои эмоции. Да, эти ребята посвящают себя, приезжают в расположение национальной команды, тренируются, потеют, бьются. А некоторые, извините, уроды не приезжают в сборную", – заявил Айнарс Багатскис на пресс-конференции.

Напомним, что Украина победила Словакию в рамках пре-квалификации ЧМ-2027 (80:71). Следующий матч наша команда проведет против Швейцарии 16 августа.