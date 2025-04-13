Сегодня (13 апреля) государство-террорист запустило две баллистические ракеты по центру Сум. Известно о 21 погибшем человеке, еще 34 получили ранения, среди них 5 детей. Украинский спорт присоединился к трауру и выразил ярость в сторону россиян.

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"Россия осуществила удар баллистической ракетой по центру Сум в Вербное воскресенье, когда десятки тысяч людей были на улицах. На данный момент подтверждена гибель 20 человек. Невозможно смотреть на это и осознавать, что такие ужасные, бесчеловечные вещи происходят в моей стране. Остановите убийства украинцев", – написала прыгунья в высоту Ярослава Магучих.

"Сегодня святой день для православной церкви. Россия позиционирует себя как христианскую православную родину – и вот что они делают в этот день. Баллистическая ракета в центре города Сумы. Террористы – вот кто они", – возмущен легенда тенниса Сергей Стаховский.

"Уроды, в центр города", – лаконичная чемпионка Украины по бегу на 100 метров Диана Гончаренко, которая родом из Сумщины.