В финальном матче серии Ньйон одолел Фрибург со счетом 69:58 и установил окончательный итог противостояния – 3:1. Мириам Уро-Ниле сыграла 38 минут в матче и оформила дабл-дабл, в ее активе 14 очков, 13 подборов и 2 передачи.

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Всего в этом сезоне 30-летняя украинка провела 28 матчей за клуб и набирала в среднем 15,4 очка, 6,8 подбора и 1,8 передачи за игру. Кроме чемпионата Швейцарии, Ньйон также одержал победу в Еврокубке и Кубке страны.

Добавим, что Мириам Уро-Ниле в Украине выступала за Тим-СКУФ из Киева, Франковск и Киев-Баскет. За рубежом кроме Ньйона она играла за французский Дюнкерк, бельгийский Касторс Брейн и швейцарский Фрибур.

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