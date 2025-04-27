Сегодня, 27 апреля, определился обладатель Кубка Украины по футзалу 2024/25. Результат и обзор игры читайте в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Украины по футзалу 2024/25, финал.

Ураган (Ивано-Франковск) – Сухая Балка (Желтые Воды) – 6:4

Голы: Терентьев, 7, 16, Приходько, 8, 37, Богославский, 34, Сирицкий, 38 – Ковалёв, 27, Милинький, 27, Нижник, 32, 39

Франковский Ураган и Сухая Балка из Желтых Вод (Днепропетровская область) определяли победителя Кубка Украины. Сухая Балка сумела в течение встречи даже осуществить камбэк со счета 0:3 – Ковалев, Милинький и Нижник результативно ответили на дубль Терентьева и гол Приходько.

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Однако, Ураган дожал соперника – Приходько также оформил дубль, еще по голу в свой актив записали Богославский и Сирицкий. На это Сухая Балка смогла ответить лишь голом Нижника, поэтому франковцы победили со счетом 6:4 и второй раз подряд (и четвертый раз в своей истории) стали обладателями Кубка Украины.

Добавим, что на пути к триумфу в "Финале восьми" Ураган одолел хмельницкий Сокол и столичный SkyUp.

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