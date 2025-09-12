Ураган и Авалон провели стартовый поединок третьего тура сезона-2025/26. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Экстра-лига 2025/26, 3-й тур

Ураган – Авалон – 7:3

Голы: Ткачук, 5, Климчук, 11, 27, Британ, 15, 18, Дичук, 39, 40 – Поплевичев, 12, Гуреев, 21, 21.

Ивано-франковский Ураган в текущем сезоне еще не побеждал. Сначала он уступил 1:3 ХИТу, а затем проиграл Киев Футзал со счетом 6:9.

Авалон в первом туре уступил 0:4 Кардинал Авангарду, а во втором – ничего не сделал с Соколом и проиграл 2:4.

Встреча оказалась результативной – команды огорчили друг друга 10 раз. Со счетом 7:3 победу отпраздновал Ураган.

В 4-м туре Ураган сыграет на выезде с Сухой Балкой, а Авалон примет на своей площадке Любарт.

