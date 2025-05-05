Президент Украины Владимир Зеленский и принц Великобритании Уильям получили приглашение на второй поединок между Дюбуа и Усиком.

Промоутер Даниэля Дюбуа Фрэнк Уоррен рассказал, что хочет пригласить на реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа политических деятелей из обеих стран.

Усик обратился к Трампу: "Пожалуйста, откройте глаза", – мощное интервью украинского чемпиона Пирсу Моргану

"Я был бы рад увидеть президента Украины Владимира Зеленского на этом бою. И принца Уильяма я бы тоже пригласил, ведь он большой фанат бокса, я бы также хотел, чтобы и он пришел. А насчет президента Зеленского – он настоящий мужчина и может носить то, что захочет", – заявил Уоррен в интервью Box Nation, намекая на скандал украинского президента с Дональдом Трампом, который произошел в феврале.

Добавим, что бой-реванш между украинским чемпионом Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля на Уэмбли. В первом поединке в августе 2023 года Усик оформил уверенную победу нокаутом в 9-м раунде.

Усик получил строгое предупреждение в отношении Дюбуа: "Он не ребенок"