“Мы оба любим вступать в бой, оба являются панчерами. Поэтому, скорее всего, это не будет долгий бой. Он мой соперник, и на ближайшие семь-восемь недель он мой враг. Но между нами есть уровень уважения.

К счастью, бой не требует драмы или пантомимы, чтобы его продавать. Он сам по себе интересен. Посмотрите на наши последние бои – оба приносим драму и зрелище, и когда мы встречаемся, это неизбежно.

Джозеф показал, что может противостоять самым сильным ударам и вставать после них. Я знаю, что если я его зацеплю, он, скорее всего, поднимется. Но я – хороший финишер", – цитирует Фабио Уордли Boxingscene.

Напомним, что Джозеф Паркер был кандидатом на бой против Александра Усика, но из-за травмы украинца боксеры так и не договорились о поединке. Новым претендентом на бой с Усиком станет победитель противостояния Паркера и Уордли, которое состоится 25 октября.

