Марта Костюк исполнила один из самых ярких ударов в женском теннисе за весь март.

Украинка попала в семерку номинанаток в голосовании WTA за лучший удар месяца.

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Костюк в 1/16 финала хардового "тысячника" в Майами эффектно завершила избиение россиянки Анны Блинковой (6:2, 6:1). Финальный эйс Марта выполнила издевательской мягкой подачей с руки, на которую представительница страны-террориста не успела.

Есть возможность напрямую поддержать украинку в голосовании. Для этого надо в комментариях под публикацией оставить букву D, за которой закреплен удар Костюк.