Умерла легендарная украинская шахматистка – она была в топ-7 гроссмейстеров мира
Ушла из жизни украинская шахматистка Лидия Семенова.
"С глубокой скорбью сообщаем, что 4 июля на 75-м году ушла из жизни легендарная украинская шахматистка и международный гроссмейстер Лидия Константиновна Семенова.
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Семенова становилась чемпионкой Всемирной женской шахматной олимпиады (1984) в составе сборной СССР и серебряным призером (1992) в составе сборной Украины, участницей финального матча претенденток за звание чемпионки мира (1984), чемпионкой СССР (1978) и Украины (1997), победительницей и призером многочисленных национальных и международных соревнований.
Выражаем глубокое и искреннее соболезнование ее родным и близким", – сообщила пресс-служба Федерации шахмат Украины.
Добавим, что в 1985 году Лидия Семенова занимала седьмое место в мировом рейтинге шахматисток.
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