"С глубокой скорбью сообщаем, что 4 июля на 75-м году ушла из жизни легендарная украинская шахматистка и международный гроссмейстер Лидия Константиновна Семенова.

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Семенова становилась чемпионкой Всемирной женской шахматной олимпиады (1984) в составе сборной СССР и серебряным призером (1992) в составе сборной Украины, участницей финального матча претенденток за звание чемпионки мира (1984), чемпионкой СССР (1978) и Украины (1997), победительницей и призером многочисленных национальных и международных соревнований.

Выражаем глубокое и искреннее соболезнование ее родным и близким", – сообщила пресс-служба Федерации шахмат Украины.

Добавим, что в 1985 году Лидия Семенова занимала седьмое место в мировом рейтинге шахматисток.

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