4-кратная чемпионка мира по боксу Алехандра Оливерас умерла в возрасте 47 лет. Об этом сообщила пресс-служба WBA.

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Аргентинская боксерка выигрывала чемпионские пояса в четырех разных категориях: с 2005 по 2017 год. В ее активе 33 победы, 16 из которых нокаутом, и 3 поражения. Оливерас была членом Зала славы латиноамериканского бокса в 2024 году.

Экс-боксерша была госпитализирована 14 июля в больницу в Санта-Фе, но специалисты не смогли спасти ее жизнь. Власти города объявили трехдневный траур.

We mourn the passing of Alejandra “La Locomotora” Oliveras, one of Argentina’s most iconic champions. A fearless warrior in the ring and a powerful figure in women’s boxing, her legacy will live on. Our thoughts are with her family and loved ones. ️ pic.twitter.com/CBT2WwQuz8 — WBA Boxing (@WBABoxing) July 28, 2025

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