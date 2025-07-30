Умерла легенда бокса – ей было всего 47 лет
08:37 - Читати українською
Бывшая боксерка Алехандра "Ла локомотора" Оливерас ушла в мир иной.
4-кратная чемпионка мира по боксу Алехандра Оливерас умерла в возрасте 47 лет. Об этом сообщила пресс-служба WBA.
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Аргентинская боксерка выигрывала чемпионские пояса в четырех разных категориях: с 2005 по 2017 год. В ее активе 33 победы, 16 из которых нокаутом, и 3 поражения. Оливерас была членом Зала славы латиноамериканского бокса в 2024 году.
Экс-боксерша была госпитализирована 14 июля в больницу в Санта-Фе, но специалисты не смогли спасти ее жизнь. Власти города объявили трехдневный траур.
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