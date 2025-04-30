Бывший баскетболист Лейкерс и Сан-Антонио Стэн Лав скончался на 77-м году жизни.

Баскетболист Майами Кевин Лав в Instagram сообщил о смерти своего отца Стэна Лава.

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Начинал Лав-старший профессиональную баскетбольную карьеру в Орегоне, а в 1971 году он присоединился к Балтимор Буллетс, которые выступала в НБА.

Далее были знаковые годы в Лейкерс, а завершал игровую карьеру американский разыгрывающий в Сан-Антонио.

Стэн Лава был включен в Зал славы спортивной ассоциации Университета Орегона в 1994 году.

Добавим, что сын Стэна Кевин Лав известен по выступлениям в составе Миннесоты, Кливленда и Майами. В 2016 году Кевин Лав даже стал чемпионом НБА с Кливлендом.

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