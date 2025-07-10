Умер выдающийся украинский легкоатлет – он является автором эпохального результата в тройном прыжке
10 июля 22:46 - Читати українською
Александр Лисиченок ушел в мир иной на 68-м году жизни.
Федерация легкой атлетики сообщила о смерти Александра Лисиченко, который для украинской легкой атлетики является знаковой личностью.
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В 1976 году Лисиченок на соревнованиях в Кишиневе прыгнул в тройном прыжке за 17 метров. Он стал первым в истории украинским атлетом, кому удалось сделать это.
Достижение Лисиченко стало знаковым для отечественной школы этого вида легкой атлетики.
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