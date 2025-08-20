Баскетбольный тренер Владимир Севастьянов ушел в мир иной на 75-м году жизни.

Владимир Алексеевич всю свою жизнь посвятил баскетболу. Сначала Севастьянов был игроком, а затем проявил себя на тренерском мостике.

Молодой баскетболист трагически погиб в США – тело искали несколько часов

Специалист работал вторым тренером сборных Украины U16 и U18 в 2000-2002 годах, а также возглавлял много отечественных команд. В частности, в 2012 году Владимир Севастьянов выиграл Кубок Украины во главе запорожского Авиастара.

Владимир Алексеевич воспитал много украинских баскетболистов, среди которых Герман Герасименко, Вадим Жогла, Владимир Коваль, Александр Алексеенко, Артем Чемякин, Сергей Алферов и многие другие.

Федерация баскетбола Украины отреагировала на смерть наставника, выразив соболезнования родным покойного.

"Спасибо за ваш вклад в украинский баскетбол, покойся с миром..." – говорится в сообщении ФБУ.

Украина проиграла в заключительном матче Евробаскета U-16 – достигла лучшего результата за 8 лет