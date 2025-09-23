Легенда хорватского и югославского, а также мирового тенниса Никола Пилич умер в Риеке (Хорватия), сообщает Sportklub.

Пилич считается отцом серба Новака Джоковича в теннисе. Как один из ключевых игроков того периода, Никола помог Новаку развиться, приобрести необходимые знания и создать условия, чтобы стать тем, кем он стал и остается по сей день.

Также Пилич изменил облик Всемирной теннисной организации. Он был инициатором многих изменений как в самой организации, так и в ATP.

Как теннисист, Никола Пилич был шестой ракеткой мира и финалистом Ролан Гаррос – 1973 в одиночном разряде. В паре он выигрывал US Open в 1970-м.

Став тренером, он выиграл Кубок Дэвиса с тремя разными сборными. Со сборной ФРГ (Германии) он брал трофей трижды, один раз с Хорватией, а также как консультант сборной Сербии 2010 года.

