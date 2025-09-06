О смерти выдающегося спортсмена сообщила пресс-служба Монреаля. Кену Драйдену было 78 лет, причиной смерти стал рак.

"Кен Драйден был выдающимся спортсменом, но он также был выдающимся мужчиной. За маской скрывалась невероятная личность. Сегодня мы скорбим не только по потере основы одной из величайших династий хоккея, но и по семейному человеку, заботливым гражданином и джентльменом, который глубоко повлиял на нашу жизнь и общины на протяжении многих поколений.

Он был одной из настоящих легенд, которые помогли сформировать этот клуб таким, каким он есть сегодня. Кен олицетворял все лучшее, что есть в Канадиенс", – сказал президент Монреаля Джефф Молсон.

Драйден играл за Канадиенс с 1970 по 1979 год и выиграл 6 Кубков Стэнли в составе клуба. Его пять раз признавали лучшим голкипером сезона НХЛ, а в 1983 году Кен Драйден был введен в Зал хоккейной славы в Торонто.

