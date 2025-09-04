Как сообщает sport.ua, 3 сентября на 63-м году жизни после длительной борьбы с онкологией умер Михаэль Тимм – выдающийся немецкий боксер и тренер, подготовивший целую плеяду чемпионов мира.

Тимм с юности занимался боксом и уже в начале 1980-х стал чемпионом ГДР. Наибольшего успеха достиг в 1985 году, когда выиграл золото чемпионата Европы в Будапеште и получил бронзу на Кубке мира в Сеуле.

После завершения карьеры он посвятил себя тренерской работе. В 1997–2012 годах тренировал в Universum Box-Promotion, где два года был главным наставником, сменив легендарного Фрица Здунека.

Под его руководством чемпионами мира становились украинцы Сергей Дзинзирук, Андрей Котельник, Владимир Сидоренко, а также Александр Дмитренко. Тимм также работал с такими звездами, как Юрген Бремер, Феликс Штурм, Томас Ульрих, Берт Шенк, Руслан Чагаев и Хуан Карлос Гомес. В общем подготовил пятерых чемпионов мира среди мужчин и двух – среди женщин.

