Легендарный Фрэнк Лейден скончался в возрасте 93-х лет. Об этом сообщила команда НБА Юта Джаз.

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"Фрэнк Лейден оставил заметный след в истории Юты Джаз, нашего штата и НБА в целом. Такого, как он, больше никогда не будет. Наши мысли сейчас с его семьей. Мы присоединяемся к скорби о его потере и будем помнить его яркую жизнь. Покойся спокойно, тренер!" – говорится в сообщении пресс-службы команды.

Лейден был главным тренером Юты с 1981 по 1989 годы. Он впервые в истории вывел скромную команду в плей-офф НБА. После отставки Лейден длительное время работал менеджером в структуре Юты.

Напомним, что именно за Юту с 2024 года выступает украинский баскетболист Святослав Михайлюк.

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