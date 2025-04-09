Кенни Адамс умер в возрасте 84 лет, информирует Boxing Scene. Трагедия произошла 7 апреля.

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Адамс заинтересовался боксом в возрасте 5-6 лет, однако сам выступал исключительно на любительском уровне. "Я люблю этот спорт не за деньги", – мотивировал американец свои отказы от профессиональных контрактов. Зато армии Кенни посвятил 30 лет, в течение которых он служил во Вьетнаме и в 101-й воздушно-десантной дивизии, где в составе группы из 5 человек отправлялся в тыл врага. Адамс признавался, что страдал ПТСР, но бокс стал для него своеобразной терапией. Специалист отличался "железной" дисциплиной, силовыми тренировками с большими нагрузками и крайне тщательной подготовкой к каждому сопернику.

Адамс ездил на две Олимпиады (1984 и 1988 годы) в статусе тренера сборной США, воспитал 25 чемпионов мира по боксу. Среди его подопечных – Пернелл Уитакер, Эвандер Холифилд, Мелдрик Тейлор, Вирджил Хилл, Риддик Боу, Рэй Мерсер, Рой Джонс-младший, Майкл Нанн, Фрэнки Лайлс, Джонни Тапиа, Сэмюэл Питер, Майкл Бентт, Майк Маккаллум и много других громких имен. В 2024 году Кенни Адамса включили в Международный зал славы бокса.