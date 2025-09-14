Мир спорта всколыхнула трагическая весть – в 46 лет ушел из жизни один из самых известных британских боксеров Рикки Хаттон. Как информирует британская пресса, тело бывшего чемпиона мира в нескольких весовых категориях нашли в его доме в Хайди, неподалеку Манчестера.

Полиция подтвердила смерть спортсмена в официальном комментарии: "В 6:45 утра по адресу Bowlacre Road в Хайди было найдено тело 46-летнего мужчины. Нет оснований считать, что речь идет о подозрительных обстоятельствах".

Хаттон родился в Стокпорте и получил бешеную популярность благодаря своему агрессивному стилю ведения боя. В течение карьеры он получил титулы чемпиона мира по версиям нескольких организаций, становился победителем национальных чемпионатов и считался одним из самых харизматичных бойцов своего поколения.

В декабре он планировал провести показательный поединок – символическое возвращение в ринг, которое должно было стать праздником для его поклонников.

Впрочем, вне ринга жизнь боксера была полна испытаний. Хаттон откровенно рассказывал о депрессии, проблемах с наркотиками и даже попытках самоубийства. Он также не скрывал сложных отношений в семье, которые со временем пытался наладить. В октябре боксер праздновал бы 47-й день рождения.

