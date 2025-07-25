Легендарному хоккеисту Йозефу Черны было 85 лет. О смерти легенды сообщает Olympijskytym.cz.

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Черны защищал цвета сборной Чехословакии на четырех зимних Олимпийских играх, где помог команде завоевать три медали – серебряную (1968) и две бронзовые (1964, 1972). Всего он провел за национальную сборную более 130 матчей.

Йозеф Черны также выступал на 12 чемпионатах мира. Является обладателем четырех серебряных медалей и одной бронзовой.

Черны с 2007 года является членом Зала славы Международной федерации хоккея (IIHF). Также он входит в Зал славы чешского хоккея.

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