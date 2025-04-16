На 79-м году жизни скончался нидерландский баскетбольный тренер Мартеен ван Гент, информирует Ad.nl.

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Причина смерти не разглашается, известно лишь, что последние годы своей жизни Мартен серьезно болел.

Напомним, ван Гент за свою карьеру возглавлял клубы из Нидерландов, Бельгии и Эстонии. С 1997-го по 1999-й годы был главным тренером эстонской сборной, а с 2001-го по 2003-й возглавлял национальную команду Нидерландов.

В 1982 году завоевал с клубом Донар Гронинген золотые медали чемпионата Нидерландов. В 1985-м триумфовал в Бельгии с Остенде, а в 1996 году взял чемпионство Эстонии с таллиннским Калевом. В 1984-м и 1998-м годах признавался тренером года в Бельгии и Эстонии соответственно.

В 2005 году Мартеен оставил тренерство и сосредоточился на бизнесе и менеджменте. После трех лет работы скаутом в команде НБА Нью-Йорк Никс вернулся к тренерству в Нидерландах.

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