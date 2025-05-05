На 79-м году жизни скончался именитый немецкий гонщик Йохен Масс, сообщает пресс-служба Формулы 1.

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В конце марта стало известно, что Мас попал в отделение неотложной помощи. Как выяснилось позже, причиной госпитализации бывшего гонщика стал инсульт. От его последствий немецкий экс-гонщик и умер в Каннах.

Напомним, Маас выступал в Формуле-1 с 1973 по 1982 годы. В его активе 105 гонок за команды Сертис, Макларен, АТС, Эрроуз и Марч. Его единственная победа в королевских гонках пришлась на Гран-при Испании 1975 года в составе Макларен. Всего он 8 раз поднимался на подиум.

В 1989 году Масс одержал победу в легендарной гонке на выносливость "24 часа Ле-Мана". После завершения карьеры Йохен работал экспертом и комментатором на телевидении.