Ушел из жизни Джо Багнер, который при рождении носил имя Йожеф Кройль Бугнер.

Сердце английского боксера венгерского происхождения остановилось на 76-м году жизни, сообщает Boxing News.

Команда Паркера не ждет боя с Усиком – украинец комментировать ситуацию не захотел

Багнер был одним из сильнейших боксеров-тяжеловесов в 1970-х годах. Он владел титулом чемпиона Европы в 1972-1975 и в 1976 гг.

В 1973 и 1975 годах Багнер провел два поединка против Мухаммеда Али – продержался соответственно 12 и 15 раундов, но проиграл по очкам. В 1977 году Джо эмигрировал в Австралию, где несколько раз становился чемпионом.

Джо Багнер провел в профессиональной карьере 83 поединка, одержал в них 69 побед (41 – нокаутом), потерпел 13 поражений, один бой завершился вничью.

WBO обязала Усика предоставить медицинское заключение после видео с танцами: "Визуальные материалы противоречат заявлениям команды"