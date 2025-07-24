На 72-м году жизни скончался легендарный участник WWE Халк Хоган. Об этом сообщили TMZ Sports со ссылкой на близкое окружение реслера.

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Причиной смерти американца называют остановку сердца.

Халк был 12-кратным чемпионом мира WWE в тяжелом весе. Хоган был введен в Зал славы WWE в 2005 году, но в 2015-м его убрали оттуда из-за расистских обвинений. В 2020 году Халк вернулся в WWE несмотря на свой не молодой возраст.

Также Хоган активно поддержал политическую деятельность Дональда Трампа и снимался в кино: его камео можно увидеть в фильмах "Рокки 3", "Гремлины" и других лентах.

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