Пресс-служба НБА сообщила о смерти Дика Барнетта – его жизнь оборвалась на 89-м году. Причины смерти семья экс-баскетболиста не разглашает.

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Отметим, что он выступал в НБА с 1959 по 1973 годы. За свою карьеру успел поиграть за Сиракьюз Нэшнлз (ныне Филадельфия Севенти Сиксерз), Лос-Анджелес Лейкерс и Нью-Йорк Никс.

Именно в составе последних Барнетт дважды становился чемпионом НБА (1970 и 1973 годы), а в 1968-м участвовал в матче звезд. Дик является девятым лучшим бомбардиром в истории Никс.

The NBA mourns the passing of Dick Barnett (1936-2025).



Dick played 14 NBA seasons with the New York Knicks, Los Angeles Lakers and Syracuse Nationals, winning championships as a member of the Knicks in 1970 and 1973. We extend our deepest condolences to the Barnett family. pic.twitter.com/R7HmH2Test — NBA (@NBA) April 28, 2025

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