Умер двукратный чемпион и член Зала славы НБА
Перестало биться сердце легенды Нью-Йорк Никс, член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации Дик Барнетт.
Пресс-служба НБА сообщила о смерти Дика Барнетта – его жизнь оборвалась на 89-м году. Причины смерти семья экс-баскетболиста не разглашает.
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Отметим, что он выступал в НБА с 1959 по 1973 годы. За свою карьеру успел поиграть за Сиракьюз Нэшнлз (ныне Филадельфия Севенти Сиксерз), Лос-Анджелес Лейкерс и Нью-Йорк Никс.
Именно в составе последних Барнетт дважды становился чемпионом НБА (1970 и 1973 годы), а в 1968-м участвовал в матче звезд. Дик является девятым лучшим бомбардиром в истории Никс.
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